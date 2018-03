Guardiola deixa recado a Yaya Touré: "Se voltar ao que era, ele vai jogar"

Yaya Touré já não joga desde o dia 9 de janeiro.

Yaya Touré tem revelado dificuldades para integrar as opções habituais de Pep Guardiola no Manchester City. Sem jogar desde a vitória sobre o Bristol City, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça da Liga Inglesa - desafio disputado a 9 de janeiro -, o médio de 34 anos não assistiu a um crescimento no espaço de manobra no plantel dos "citizens" após a lesão de Fernandinho, dado que o técnico catalão, ainda no jogo do último fim de semana com o Arsenal, apostou numa combinação entre Gundogan e De Bruyne para colmatar a ausência do internacional brasileiro.

Questionado sobre as razões da ausência do internacional costa-marfinense, Pep Guardiola deixou um recado a Touré, destacando que o regresso às opções está nas mãos do médio. "Depende dele. É tão simples quanto isso, isto depende dele. Se ele voltar ao que era, vai jogar. Sim, ele está apto", atirou Guardiola, em declarações reproduzidas pela imprensa inglesa.

Refira-se que na presente temporada Yaya Touré apenas foi opção em 11 jogos oficiais.