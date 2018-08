Guardiola deixa recado a Mendy: "Às vezes dá-me vontade de o matar"

Treinador do Manchester City quer que o jogador se concentre mais no jogo e menos nas redes sociais.

O Manchester City estreou-se na Premier League com uma vitória sobre o Arsenal (2-0) e Pep Guardiola mostrou-se, naturalmente, satisfeito com o rendimento dos citizens. No entanto, o espanhol garante que há sempre espaço para melhorias e, por isso mesmo, deixou um recado a Benjamin Mendy.

Apesar de ter participado nas jogadas que deram os dois golos ao City, Guardiola refere que "às vezes dá vontade de o matar" pelo seu uso excessivo das redes sociais. "Quero que esqueça isso e que tente melhorar alguns aspetos em campo", referiu.

Pois bem, depois de ouvir as palavras do treinador, o francês respondeu... No Twitter. Primeiro, Mendy deixou um "oops!", prometendo, depois, fazer a vontade a Guardiola e deixar de publicar tantas mensagens nas redes sociais.