Guarda-redes que se tornou viral deixa reparo a De Gea e diz: "Sou como Neuer"

Dave Mussard, guarda-redes da seleção das Seychelles, tornou-se viral à conta do físico.

A vida de Dave Mussard deu uma volta de 180 graus na última semana. Antes do jogo entre as Seychelles, seleção que representa, e a Nigéria, o guarda-redes era um perfeito desconhecido do mundo do futebol, mas a compleição física atirou-o para a ribalta, depois de milhares de partilhas nas redes sociais.

Agora, o jogador foi entrevistado pelo jornal Marca e, num tom bem disposto, desmentiu as informações que davam conta da sua outra profissão: pasteleiro. A verdade é que Mussard é motorista do proprietário de um hotel, além de defender as cores do La Passe FC, clube que já conta com quatro campeonatos locais no palmarés.

"Há muito trabalho no hotel e o meu chefe é o presidente do clube. Estou bem, em forma, temos 24 pontos e estamos a cinco do primeiro lugar, mas ainda vamos jogar contra o líder", explicou o guarda-redes, que afirma ainda não ter recebido qualquer proposta para mudar de ares e assume-se parecido a... Manuel Neuer:

"Considero-me bom no um para um, com a bola nos pés e tenho um bom passe. Neuer é o melhor do mundo e sou como ele, alto e bom a jogar com os pés", afiançou, antes de elogiar Casillas e De Gea. "São dois guarda-redes muito bons, mas o De Gea comete alguns erros por falta de concentração", avaliou Dave Mussard, que não esconde o desejo de, um dia, poder atuar na Europa.