Griezmann "derrota" Alemanha, Gibraltar volta a vencer e muito mais na Liga das Nações

Gibraltar voltou a vencer, desta feita frente ao Liechtenstein, por 2-1.

A França recebeu e venceu na terça-feira a Alemanha, por 2-1, no grupo 1 da Liga A das Nações, agudizando a crise da seleção germânica, que desperdiçou várias oportunidades na primeira parte para resolver o jogo.

A falta de eficácia dos alemães permitiu aos campeões do mundo darem a volta ao resultado na segunda parte, na sequência de um bis de Antoine Griezmann, aos 62 e aos 80 minutos, o segundo de penálti, depois de a Alemanha ter chegado ao intervalo em vantagem graças ao golo de Toni Kroos, também de penálti.

A vitória gaulesa coloca a França a um ponto da qualificação para a final four da competição, que pode alcançar na deslocação à Holanda, em 16 de novembro, frente à "laranja mecânica". A Alemanha é última do grupo, com um ponto apenas.

No grupo 1 da Liga B, a Ucrânia fez valer o fator casa para vencer a República Checa por 1-0, graças ao golo do médio dos belgas do Genk Ruslan Malinovsky, aos 43 minutos, assegurando desde já a subida à Liga A.

Ainda na Liga B, mas no grupo 4, o País de Gales foi à República da Irlanda vencer por 1-0, com um golo solitário do médio Harry Wilslon, do Derby County (II liga inglesa), aos 58 minutos, golo que assegurou à sua seleção a liderança, com seis pontos, mais dois do que a Dinamarca, com quatro, e mais cinco do que a República da Irlanda, com um apenas.

Para o grupo 3 da Liga C, a Noruega venceu em casa a Bulgária por 1-0 e subiu à liderança, com nove pontos, os mesmos da seleção búlgara, ambos com quatro jogos, enquanto Eslovénia e Chipre não foram além de um empate a um golo, em Ljubljana. Os cipriotas quedam-se pelo terceiro posto, com quatro pontos, os eslovenos ocupam o último lugar, com um ponto.

No grupo 1 da Liga D, o Cazaquistão goleou em casa Andorra por 4-0, ao mesmo tempo que a Geórgia, que já tinha garantido a subida à Liga C, foi à Letónia vencer de forma concludente, por 3-0, consolidando o primeiro lugar, com 12 pontos, mais sete do que a seleção cazaque.

A Arménia, que tinha sido surpreendentemente derrotada no sábado, em casa, por Gibraltar, por 1-0, naquela que foi a primeira vitória na história do futebol daquele país, goleou na terça-feira a Macedónia por 4-0, cuja derrota não pôs em causa a sua liderança no grupo 4, com nove pontos, agora mais três do que a seleção arménia.

No outro jogo do grupo, Gibraltar voltou a fazer história no espaço de três dias, ao vencer o Liechtenstein por 2-1, depois de estar a perder ao intervalo, dando a volta ao resultado na segunda parte e subindo ao terceiro lugar, com seis pontos, mais três do que o Liechtenstein.