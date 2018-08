Gravidez da esposa faz Driussi rejeitar transferência

Sebastián Driussi, avançado do Zenit

O avançado ítalo-argentino dá prioridade à estabilidade da família

A Sampdória procura um avançado e estava interessada em Sebastián Driussi, que pertence ao Zenit.

O clube italiano chegou a acordo com o emblema de São Petersburgo, numa transferência que ascenderia aos 20 milhões de euros. No entanto, a vontade de Driussi fez o negócio cair.

O motivo está relacionado com a gravidez da esposa de Driussi. A data do parto aproxima-se e o avançado de 22 anos não quer uma mudança de país nesta fase, o que aconteceria pelo segundo ano consecutivo: em 2017 transferiu-se do River Plate (Argentina) para o Zenit. A prioridade, agora, é a estabilidade da família.

Na época de estreia na Europa, Driussi apontou seis golos em 40 partidas pelo Zenit. Esta temporada soma três jogos, mas ainda não faturou.

A Sampdória, por seu turno, terá que encontrar outro alvo, numa corrida contra o tempo, uma vez que o mercado italiano encerra esta sexta-feira. De acordo com a Imprensa italiana, Oberlin, do Basileia, é uma das hipóteses que está a ser considerada pelos dirigentes do clube italiano.