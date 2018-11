Governo sul-coreano tira jogador a Paulo Bento

Defesa de 27 anos tinha conseguido livrar-se do serviço militar obrigatório

A federação sul-coreana, em conjunto com o governo, no cumprimento do regime legal que vigora no país, decidiu ontem irradiar da seleção o defesa Jang Hyun-soo por falsificação de registos militares.

O defesa do FC Tóquio, de 27 anos, tinha conseguido livrar-se da obrigatoriedade de cumprir os dois anos de tropa a que todos os homens estão sujeitos na Coreia do Sul, por ter feito parte da equipa olímpica que conquistou a medalha de ouro em 2014, nos Jogos Asiáticos disputados em Incheon, mas essa dispensa não o isentava de algumas obrigações: quatro semanas de recruta e cerca de 500 horas de serviço comunitário, que teria de ser cumprido num prazo de três anos. Foi neste ponto que começou o problema, porque, segundo a acusação, Jang Hyun-soo teria forjado comprovativos sobre esse serviço comunitário.

Jang Hyun-soo, defesa do FC Tóquio, falsificou registos militares e a federação, em articulação com as normas do executivo, irradiou-o da seleção

Na passada segunda-feira, antes ainda de se saber o que determinaria a federação, o jogador admitiu a culpa e predispôs-se a regularizar as horas em falta. "Peço desculpa por ter desapontado toda a gente com uma atitude censurável", declarou. De nada lhe valeu o arrependimento: a federação sul-coreana baniu-o da seleção, que é treinada pelo português Paulo Bento, e multou-o em 30 milhões de won (cerca de 23 mil euros). E porque esta é uma decisão que passa também pelo executivo, no cumprimento das leis do país, o ministro do Desporto ainda acrescentou um castigo adicional de mais cinco dias de serviço militar obrigatório.

Os dois anos de serviço militar obrigatório, que tem de ser cumprido até aos 28 anos, é motivo de pânico entre os desportistas de elite, que procuram a todo o custo obter a dispensa à boleia do regime de incentivo criado em 1970 para premiar a excelência desportiva. Este regime de exceção tem, no entanto, sido questionado nos últimos tempos por configurar uma desigualdade de tratamento.



Son Heung-min livrou-se a tempo



As lágrimas de Son Heung-min, jogador do Tottenham, quando a Coreia do Sul foi eliminada na Rússia ficaram famosas. À tristeza de sair da competição, o jogador via, aos 27 anos, esfumar-se uma hipótese de se livrar da tropa. A última hipótese residia nos Jogos Asiáticos, disputados em setembro, na Indonésia. E a Coreia ganhou mesmo a medalha de ouro, para alívio de Son e... Paulo Bento, que pode contar com ele.