Gianluca Petrachi pediu desculpa por ter tido que o futebol é um "jogo de homens"

Furioso com um golo anulado à Roma no último minuto, o diretor desportivo ilustrou o descontentamento com uma metáfora que caiu mal em Itália.

"O futebol é um jogo de homens, não é para bailarinas". Gianluca Petrachi, diretor desportivo da Roma, pediu desculpa, esta segunda-feira, pelos termos utilizados para ilustrar a revolta com o árbitro que, na última jornada do campeonato italiano, anulou um golo anulado à Roma, no último minuto do empate caseiro (1-1) com o Cagliari. A decisão custou dois pontos à equipa orientada por Paulo Fonseca e o treinador português também criticou a atitude do árbitro, mas a escolha de palavras foi diferente.

Quanto a Petrachi, foi mais longe na metáfora do bailado e até sugeriu que, se o jogo fosse para bailarinas, então melhor seria trocar as chuteiras pelas sapatilhas de ballet e o futebol pela "dança clássica". As críticas não tardaram e, ao final do dia, a Roma difundiu, através das redes sociais, uma declaração dirigente a desculpar-se.

"Peço desculpa se alguém se sentiu ofendido com as minhas palavras. Não era minha intenção insinuar que o futebol é um desporto só para homens e não para mulheres. O futebol é de todos e, na Roma, estamos muito orgulhosos com a nossa equipa feminina e por promovermos o futebol feminino", fez saber Gianluca Petrachi.