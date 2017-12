Ganhou a Carlos Carvalhal, mas acabou despedido horas depois

Garry Monk já não é treinador do Middlesbrough

Garry Monk foi despedido do comando técnico do Middlesbrough, horas depois de ter derrotado o Sheffield Wednesday de Carlos Carvalhal (2-1), em jogo da 23ª jornada do Championship. Em nota publicada no site oficial, o "Boro" agradeceu o "trabalho árduo " e a "dedicação" do treinador de 38 anos, mas não adiantou os motivos que estiveram na base da saída do técnico inglês.

O Middlesbrough adiantou ainda que Craig Liddle vai assumir o comando técnico da equipa principal de forma interina.

Recorde-se que Garry Monk chegara ao comando técnico do "Boro" no início da temporada. O treinador inglês deixa a equipa na nona posição, a três pontos do sexto lugar - último de acesso ao play-off de promoção à Premier League.