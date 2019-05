Galeses vão de Erasmus para a Liga Europa

Constituída por estudantes de Mestrados e Doutoramentos, que não cobram um cêntimo para defender as suas cores, a equipa de futebol da Cardiff Metropolitan University venceu o play-off de acesso à prova continental no passado domingo ao derrotar o Bala Town, no desempate por grandes penalidades.

Na próxima temporada, um caloiro que seja colocado na Cardiff Metropolitan University, no País de Gales, corre o sério risco de se cruzar nos corredores ou nas salas de aula com um pretendente a marcar um golo a equipas como o Sporting, o Sevilha ou o Manchester United. No último domingo, a equipa masculina de futebol dessa universidade imolou o sucesso da feminina - que participou da pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões - e apurou-se para a próxima edição da Liga Europa ao derrotar o Bala Town, nos penáltis, no play-off de acesso às provas europeias do campeonato galês.

Comandada por Chris Edwards, ex-jogador de Nottingham e Crystal Palace, a equipa do Cardiff Met FC é constituída maioritariamente por estudantes que estão a tirar os respetivos Mestrados e Doutoramentos na universidade e que não cobram um cêntimo para defender as cores desta ao mais alto nível. Eleito herói do jogo após defender três penáltis, o guarda-redes Will Fuller, que está a tirar o Mestrado em Psicologia do Desporto, foi um dos grandes responsáveis pelo apuramento e pelo consequente prémio da UEFA no valor de 200 mil euros, dinheiro que, de acordo com o treinador, será destinado à melhoria das infraestruturas. "Isto não é o nosso fim, é apenas o princípio. Não se trata de uma questão financeira, mas sim de deixar toda a universidade orgulhosa. Nunca vamos pagar aos nossos jogadores, que estão aqui pelo amor à instituição. Vamos investir esse dinheiro de forma sábia e na melhoria da universidade", disse.

O único problema no meio desta epopeia é mesmo a questão das... férias. Habituados a um longo período de descanso entre o final dos exames e o início do novo ano letivo, em setembro, os estudantes/jogadores vão ser obrigados a abdicar do regresso a casa, das viagens pelo mundo a fora e dos habituais excessos da juventude para marcarem presença na primeira fase de qualificação para a fase de grupos da Liga Europa, que se joga a 27 de junho e 4 de julho. Relegado para o pote dos não-cabeças de série, o Cardiff Met FC já conhece quatro dos seis potencias adversários: Cliftonville (Irlanda do Norte), Europa FC (Gibraltar), Runavik e Klaksvik, ambos das Ilhas Feroé.