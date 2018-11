Galatasaray, adversário do FC Porto na Champions, empata com Fenerbahçe

Equipa de Fatih Terim esteve a ganha 2-0, mas o Fenerbahçe fez dois golos em seis minutos

O Galatasaray, adversário do FC Porto no grupo D da Liga dos Campeões, empatou esta sexta-feira, a dois golos, com o Fenerbahçe.

No jogo da 11ª jornada da Liga turca, o Galatasaray adiantou-se no marcador aos 31', através do holandês Ryan Donk, ampliou a vantagem na fase inicial da segunda parte, por intermédio do norueguês Martin Linnes (49'), mas em apenas seis minutos o Fenerbahçe chegou ao empate: Mathieu Valbuena reduziu para 2-1 aos 66', na conversão de um penálti, e o brasileiro Jailson fez o 2-2 aos 72'. Maicon, central brasileiro que jogou no Nacional e no FC Porto, entrou aos 88' para o lugar do senagalês Ndiaye.



Com este resultado, o Galatasaray continua no segundo lugar, agora a um ponto do Basaksehir, líder do campeonato que este sábado recebe o Besiktas de Pepe e Ricardo Quaresma.

O Fenerbahçe, orientado pelo holandês Erwin Koeman, é agora 15º classificado, com mais dez pontos, mais dois do que o antepenúltimo, o Rizespor.