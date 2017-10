Gabão castigado por utilização irregular de jogador do Belenenses

A seleção gabonesa utilizou dois jogadores que se encontravam castigados

A seleção do Gabão foi multada pela FIFA pela utilização irregular de dois futebolistas, um dos quais Merlin Tandjigora, do Belenenses, na receção à Costa do Marfim, do Grupo C da fase africana de qualificação para o Mundial'2018.

A comissão de disciplina da FIFA puniu a seleção gabonesa por ter alinhado com Merlin Tandjigora e Mario Lemina, dos ingleses do Southampton, que estavam castigados, no embate com a seleção costa-marfinense, em Libreville, que os visitantes viriam a vencer por 3-0, com dois golos de Doumbia, do Sporting.

De acordo com a decisão, o Gabão foi multado em 6.000 francos suíços (cerca de 5.200 euros) e declarado derrotado do jogo que perdem, em 2 de setembro, sem que isso altere a classificação do agrupamento.

Em 12 de setembro, o comité executivo da federação gabonesa suspendeu o seu secretário-geral, Jean-Félix Mba Nze, por ter ignorado a notificação da FIFA sobre o castigo dos jogadores.

A Costa do Marfim lidera a poule com sete pontos, mais um do que Marrocos e mais dois do que o Gabão, que, com o regressado Pierre-Emerick Aubameyang, do Borussia Dortmund, defronta Marrocos, em Casablanca, no sábado, num encontro decisivo para a qualificação para o Mundial.