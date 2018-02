Frankfurt vence Leipizg e chega ao pódio da Bundesliga

Com este triunfo caseiro, o Eintracht subiu ao terceiro lugar da Bundesliga com 39 pontos

O Eintracht Frankfurt venceu o Leipzig por 2-1, no jogo que encerrou a 23.ª jornada da Bundesliga, subindo do sétimo ao terceiro lugar.

O Leipzig, cuja vitória hoje ter-lhe-ia valido a subida ao segundo lugar da 'Bundesliga', até marcou primeiro, logo aos 13 minutos, pelo avançado francês Jean-Kevin Augustin, a concluir uma grande jogada coletiva pelo flanco direito, tendo o último passe pertencido ao lateral-direito Konrad Laimer.

No entanto, a reação do Eintracht foi imediata e decidida, de tal modo que virou o resultado no espaço de quatro minutos, aos 22 e 26, por Timothy Chandler, médio-ala esquerdo norte-americano, a finalizar com o pé na sequência de um canto com vários despiques de cabeça pela bola, e por Kevin-Prince Boateng, a finalizar com o pé direito no coração da área após cruzamento do avançado croata Ante Rebic.

Com este triunfo caseiro, o Eintracht subiu ao terceiro lugar da Bundesliga com 39 pontos, a um do segundo, ocupado pelo Borússia Dortmund, e a 20 do líder da prova, o Bayern, enquanto o Leipzig caiu para quinto lugar, com 38 pontos, os mesmos do quarto, o Bayer Leverkusen.