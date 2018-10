France Football divulgou os dez nomeados para a Bola de Ouro sub-21

Vai ser a primeira vez que este prémio vai ser atribuído pela revista francesa.

A cerimónia deste ano de atribuição da Bola de Ouro, agendada para o dia 3 de dezembro, por parte da France Football, vai ficar marcada pela estreia da versão sub-21 do prémio para o melhor jogador do mundo desse escalão.

A lista dos dez nomeados para o galardão "Kopa" foi revelada esta segunda-feira: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Houssem Aouar (Lyon), Patrick Cutrone (Milan), Ritsu Doan (Groningen), Gianluigi Donnarumma (Milan), Amadou Haidara (Salzburgo), Justin Kluivert (Roma), Kylian Mbappé (PSG), Christian Pulisic (Dortmund), Rodrygo (Santos).

A distinção vai servir como homenagem ao antigo jogador francês Raymond Kopa e a sua atribuição vai resultar de uma votação por parte dos vencedores da Bola de Ouro que ainda estão vivos (onde estão incluidos Cristiano Ronaldo e Luís Figo).

A versão feminina do prémio também vai fazer a sua estreia este ano. Eis as nomeadas: Marta, jogador do Orlando Pride e também da seleção brasileira, Lucy Bronze, do Lyon e seleção inglesa, Pernille Harder, do Wolfsburgo e seleção dinamarquesa, Ada Hegerberg, do Lyon e seleção norueuesa, a francesa Amandine Henry, do Lyon, a americana Lindsey Horan, do Portland Thorns, a inglesa Fran Kirby, do Chelsea, Sam Kerr, do Chicago Red Stars e seleção australiana, Saki Kumagai, do Lyon e seleção japonesa, Amel Majri, do Lyon e seleção francesa, Dzenifer Marozsan, do Lyon e seleção alemã, Lieke Martens, do Barcelona e seleção holandesa, a americana Megan Rapinoe, do Seattle Reign, a francesa Wendie Renard, do Lyon, e a canadense Christine Sinclair, do Portland Thorns.