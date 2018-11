França ou Holanda? Só falta uma seleção na final four da Liga das Nações

Depois de Portugal ter garantido a qualificação no sábado, mais duas seleções confirmaram este domingo um lugar na primeira edição da final four da Liga das Nações

Primeiro Portugal, ao confirmar no sábado, em Itália, a presença na final four da Liga das Nações, sendo que este domingo a Seleção Nacional foi a conhecer mais duas equipas que estarão na prova que decorrerá em Guimarães e no Porto. Ao início da tarde, a Inglaterra bateu a Croácia, por 2-1, e fez a festa do apuramento na parte final do emotivo jogo; à noite a Suíça, muito por obra de Seferovic, bateu a Bélgica - que este ano só perdera a final do Mundial... - por 5-2 num encontro em que esteve a perder por 3-2, carimbando assim a presença na final a quatro.

A final four realiza-se entre 5 e 9 de junho de 2019, no Porto e Guimarães, sendo que Portugal disputará a sua meia-final no primeiro dia -- a segunda será no seguinte -, frente a um adversário a determinar no sorteio de 3 de dezembro, em Dublin.

Assim sendo, Portugal, Inglaterra e Suíça esperam agora pelo desfecho do grupo 1 da Liga A para saber quem se junta à disputa: França ou Holanda, sendo que os holandeses, que esta segunda-feira jogam na Alemanha, só precisam de um empate para garantirem o apuramento. Apesar de igualar a França em pontos conquistados, caso empate, a "Laragem Mecânica" ultrapassa os gauleses na classificação devido à diferença de golos.