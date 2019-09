França: Lyon deixa fugir triunfo ao cair do pano e Lille bate Angers

O adversário do Benfica na Champions foi "traído" por dois ex-jogadores no empate com o Amiens

O Lyon, adversário do Benfica no Grupo G da Liga dos Campeões, cedeu um empate em tempo de compensação na visita ao Amiens (2-2), em jogo da quinta jornada da Liga francesa.

A equipa do guarda-redes internacional português Anthony Lopes, que jogou de início, acabou, curiosamente, por ser castigada por dois seus antigos jogadores, os experientes Christophe Jallet, de 35 anos, e Mathieu Bodmer, de 36.

O lateral Jallet, que representou o Lyon entre 2014 e 2017, deu vantagem ao Amiens logo aos sete minutos, mas Moussa Dembele operou a reviravolta ainda no primeiro tempo, anotando um bis, aos nove e 34.

Quando tudo apontava para o triunfo do Lyon, o médio Bodmer, que atuou no Olympique de 2007 a 2010, repôs a igualdade, aos 90+2 minutos, impedindo que os visitantes, que têm oito pontos, se isolassem na liderança e ultrapassassem, provisoriamente, um grupo de cinco equipas, todas com nove, entre as quais o Lille.

Os dogues, com o internacional português José Fonte de início, venceram por 2-1 na receção ao Angers, com golos do nigeriano Victor Osimhen e do brasileiro Luiz Araújo, aos 39 e 53 minutos, respetivamente.

O camaronês Stephane Bahoken reduziu para o Angers, aos 87 minutos, num encontro no qual o médio internacional luso Renato Sanches foi lançado no Lille no segundo tempo, aos 71.