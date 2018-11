Final da Libertadores adiada: o que fazer aos bilhetes para o jogo?

Depois dos confrontos de sábado, final não se disputou no domingo e mantém-se a incerteza sobre quando se jogará o River-Boca.

O River Plate-Boca Juniors não se realizou no domingo, 24 horas depois do data inicialmente prevista, mas essa é a única certeza que sai de um dia em que o futebol argentino voltou a ser notícia por más razões. Prevista para realizar-se no sábado, a segunda mão da final da Taça dos Libertadores foi adiada para o dia seguinte depois dos graves incidentes com o autocarro do Boca Juniors, atingido por vários objetos atirados por adeptos do River quando fazia o percurso para o Estádio Monumental.

Os milhares de adeptos que compraram bilhete para assistir à finalíssima ficaram sem saber o que fazer, numa altura em que se fala da possibilidade de o jogo não se realizar no Monumental, estádio do River Plate.

Ainda assim, os responsáveis dos "Millionarios" solicitaram a todos os adeptos que guardem os seus bilhetes: "Enquanto esperamos pelo agendamento da aprtida, solicita-se a todos os adeptos que conservem os seus bilhetes. Os mesmos serão válidos para entrar no estádio Monumental no dia em que a CONMEBOL deginar para se jogar a final", lê-se num tweet do River.