FIFA recebe denúncia por alegada combinação de resultado no Peru-Colômbia

Denúncia de um grupo de advogados chilenos foi recebida pela FIFA e será encaminhada para as instâncias disciplinares.

O Comité de Integridade da FIFA confirmou esta sexta-feira ter recebido uma denúncia de um grupo de advogados chielos, que pretendem impugnar o jogo entre as seleções de Peru e Colômbia, referente à última jornada de qualificação para o Mundial'2018, que terminou empatado a uma bola e conduziu ao afastamento do Chile da fase final da competição.

De acordo com o diário chileno "El Mercurio", a intenção dos advogados passa por provar que, a partir do momento em que o encontro ficou empatado (1-1), as duas seleções combinaram o resultado, de maneira a apurarem-se para a fase final do campeonato do Mundo (o Peru vai disputar o play-off intercontinental, com a Nova Zelândia).

A denúncia vai agora passar para as mãos do Comité de Disciplina da FIFA, que vai decidir se dá início aos procedimentos de investigação do caso.