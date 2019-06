FIFA pressiona o Irão para abrir os estádios de futebol às mulheres

O apuramento para o Mundial de 2022 está prestes a avançar e Gianni Infantino reclama o cumprimento da promessa de "importantes progressos".

O presidente da FIFA, escreveu ao homólogo da federação iraniana a pressioná-lo no sentido de pôr termo à discriminação que impede o acesso das mulheres aos estádios de futebol, já no apuramento para o Mundial de 2022, que começa em setembro. Ao contrário do que fora prometido, em novembro do ano passado, quando Infantino assistiu à final da Liga dos Campeões Asiática com público feminino nas bancadas, a proibição do acesso aos recintos desportivos foi, entretanto, retomada.

Na carta, datada de 18 de junho, Infantino denuncia que, no recente amigável entre o Irão e a Síria, no dia 6, as adeptas depararam com as "portas fechadas" e as que "queria assistir ao jogo" foram "detidas pelas forças de segurança, durante várias horas".

"Isto não está em linha com os compromissos assumidos em março de 2018 pelo presidente Rohani, que nos assegurou que havia importantes progressos a implementar, rapidamente.