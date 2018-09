FIFA e os empréstimos: alemães revelam medida que pode revolucionar o mercado

Empréstimos na mira do organismo que gere os destinos do futebol mundial

A FIFA estará a estudar uma reforma que promete revolucionar o mercado. Segundo avança o Sports Bild, o órgão que gere os destinos do futebol mundial está a equacionar restringir para oito o número de jogadores que cada clube poderá emprestar.

A medida servirá para combater o elevado número de cedências do atual panorama do futebol mundial, com particular incidência na Serie A italiana - de acordo com o jornal As, os clubes do principal escalão cederam 592 futebolistas.

No entanto, o fenómeno também é transversal a outros países ou equipas. Em Portugal, de acordo com dados do Transfermarkt, FC Porto, Benfica e Sporting têm mais de dez futebolistas cedidos.