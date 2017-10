Fellaini apanhado em Bruxelas à saída do hotel do Paris SG

A visita do médio do Manchester United alimenta agora rumores sobre uma possível transferência para o PSG no mercado de janeiro, depois da Imprensa francesa ter adiantado que o clube deseja reforçar o meio-campo

Fellaini, médio do Manchester United, foi apanhado a sair do hotel onde o Paris Saint-Germain tem estado alojado, em Bruxelas, antes do jogo com o Anderlecht do Grupo B da fase de grupos da Liga dos Campeões. Baixa do United na Luz por causa de uma lesão no joelho, o internacional belga saiu do hotel com um chapéu largo para não chamar à atenção, mas os jornalistas que se encontravam à porta reconheceram-no. Mal percebeu que tinha sido descoberto, Fellaini correu para o carro e desapareceu a toda a velocidade.

Na Imprensa a visita do belga alimenta agora os rumores de uma possível transferência do jogador no mercado de inverno, sobretudo depois da Imprensa francesa ter noticiado que o Paris Saint-Germain estaria no mercado para tentar reforçar o meio-campo.