Felipe está a tornar-se um problema para Simeone, e dos bons

Ex-portista teve duas oportunidades no onze titular e mostrou que está na corrida com Savic e Giménez. Diante do Maiorca, esteve no lance do golo de João Félix.

Bobby Robson chamar-lhe-ia "a nice problem". O ex-portista Felipe está a tornar uma boa dor de cabeça para para Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, que tem nele um candidato mais à titularidade no eixo da defesa. A conclusão é do diário desportivo AS, que vê no central uma peça fundamental do aumento da competitividade daquele setor.

As exibições com Celta de Vigo e Maiorca deixaram evidente a utilidade Felipe: segurança no jogo, eficácia no corte e qualidade no jogo aéreo (a defender e a atacar, como se viu no último encontro, no lance em que o alívio a um cabeceamento dele deixou a bola para o golo de João Félix) são alguns dos atributos sublinhados e, embora não o apontem ao onze titular, colocam-no como terceiro na hierarquia dos centrais disponíveis, atrás de Savic e Giménez, tidos como certos frente ao Real Madrid.