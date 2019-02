Federação inglesa acusa Mauricio Pochettino de conduta violenta

Em causa palavras dirigidas ao árbitro do jogo de sábado com o Burnley, onde o Tottenham perdeu por 2-1.

A Federação inglesa (FA) apresentou, esta segunda-feira, a acusação de conduta imprópria a Mauricio Pochettino, treinador do Tottenham.

Em causa está o comportamento do treinador argentino no jogo do passado sábado com o Burnley, designadamente com o árbitro Mike Dean e também com o quarto árbitro.

Recorde-se que o Tottenham perdeu por 2-1 em casa do Burnley, resultado que os deixa agora a seis pontos do líder, o Liverpool, e a cinco do segundo classificado, o Manchester City.

Mauricio Pochettino, que está no clube londrino desde o verão de 2014 (já orientou 259 jogos) pode responder à queixa até às 18 horas da próxima quinta-feira.