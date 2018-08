Favoritos confirmam o estatuto na Taça da Alemanha

Borussia Moenchengladbach destacou-se na eliminatória inaugural da Taça da Alemanha.

As equipas da primeira divisão do futebol germânico passaram este domingo com distinção na eliminatória inaugural da Taça da Alemanha, com destaque para o Borussia Moenchengladbach, que goleou por 11-1 o Hastedt, do quinto escalão.

Os brasileiros Rafael e Alassane Plea, cada um com um hat-trick, foram os marcadores de serviço pelo Mönchengladbach, que chegou mesmo aos 11-0, antes de consentir o golo solitário à equipa anfitriã, marcado aos 88 minutos, pelo avançado turco Diyar Kucuk.

Os favoritos confirmaram este domingo o estatuto, depois de nos dois dias anteriores os tomba gigantes Ulm, do quarto escalão, e Hansa Rostock, do terceiro, terem eliminado o Eintracht Frankfurt (2-1, com o golo da equipa da Liga principal a ser marcado pelo português Gonçalo Paciência) e Estugarda (2-0).

Os primodivisionários Fortuna de Düsseldorf e Hannover também obtiveram triunfos robustos, sobre o TuS Koblenz (quinto escalão) e o Karlsruhe (terceiro), respetivamente, por 5-0 e 6-0, apesar de o Leipzig ter passado por dificuldades no estádio do Viktoria Colónia.

A equipa da quarta divisão alemã chegou ao intervalo a vencer, mas o Leipzig, pelo qual o avançado português Bruma foi titular, deu a volta ao resultado desfavorável durante a segunda parte, muito por força da ação do dinamarquês Yussuf Poulsen, autor de um golo e uma assistência.

O Augsburgo alcançou uma vitória ainda mais modesta no reduto do TSV Steinbach, por 2-1, vivendo até ao apito final sob o espetro do empate da equipa que também alinha no quarto escalão do futebol germânico.