Familiar confirma que dono do Leicester viajava no helicóptero que se despenhou

Vichai Srivaddhnaprabha estava no helicóptero que no sábado se despenhou junto do estádio King Power, em Leicester.

Um familiar de Vichai Srivaddhnaprabha, dono do Leicester, confirmou à BBC que este viajava a bordo do helicóptero que no sábado se despenhou perto do estádio King Power, em Leicester.

O helicóptero, refira-se, caiu num parque de estacionamento contíguo ao King Power Stadium e incendiou-se pouco tempo depois de levantar voo, após o jogo entre Leicester e West Ham. Desconhece-se o número total de ocupantes da aeronave, mas sabe-se agora que o proprietário do clube está entre os passageiros.

O Leicester, por sua vez, emitiu um comunicado no qual informa estar a apoiar as autoridades no acidente no exterior do estádio. O clube, no entanto, adiou qualquer informação sobre os ocupantes do aparelho, numa altura em que vários adeptos foram deixando flores no local do acidente durante a madrugada de domingo.