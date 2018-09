Falso testemunho pode dar pena de prisão a Lovren

Defesa do Liverpool vê-se em maus lençóis devido a falso testemunho em pleno tribunal contra os responsáveis do Dínamo Zagreb.

O Ministério Público da Croácia acusou formalmente Dejan Lovren por falso testemunho em tribunal contra os responsáveis do Dínamo Zagreb. A informação foi confirmada esta quarta-feira pela entidade croata, ainda que esta não tenha divulgado explicitamente o nome do defesa croata.

De acordo com a emissora HRT, a descrição do acusado e os excertos do depoimento coincidem com as declarações do jogador do Liverpool há cerca de um ano. Refira-se que Lovren marcou presença no julgamento e testemunhou contra três antigos funcionários do clube croata por terem alegadamente acrescentado cláusulas no contrato profissional do defesa para benefício próprio.