Falhou transferência e já foi despromovido: Markovic volta a ser notícia em Inglaterra

Lazar Markovic não é opção para Jurgen Klopp

A carreira de Lazar Markovic tem vindo a ser feita de muitos altos e baixos. Depois de uma passagem bem-sucedida pelo Benfica, o internacional sérvio mudou-se para o Liverpool, mas tarda em convencer os responsáveis dos "reds", tendo já enfrentado empréstimos a Fenerbahçe, Sporting, Hull e Anderlecht.

No defeso, Markovic esteve perto de ingressar em definitivo na formação de Bruxelas, mas a transferência acabou por abortar nos instantes finais do mercado belga. Perante este cenário, o futebolista de 24 anos acabou por permanecer no Liverpool, mas o jogador sérvio não conta para Jurgen Klopp, que já o terá despromovido à equipa de reservas.

De acordo com o jornal Liverpool Echo, Markovic está a treinar às ordens de Neil Critchley na formação secundária, tendo até participado num jogo particular com o Crewe Alexandra, enquanto os restantes membros do plantel do Liverpool, que não foram chamados para compromissos das seleções, estiveram de folga no fim de semana.

Apesar da despromoção, o antigo jogador de Benfica e Sporting conseguiu arrancar elogios do treinador do Crewe Alexandra. "Eles [jogadores do Crewe] treinaram com a equipa de sub-23 do Critch [treinador dos reservas do Liverpool] e jogaram uma partida à porta fechada. Eles tinham o Markovic e ele estava num patamar superior. Foi uma grande experiência e os jogadores puderam ver os benefícios disso", atirou o técnico, em declarações reproduzidas pelo Liverpool Echo.