Boly, central ex-Braga e FC Porto, foi expulso na primeira parte por uma entrada sobre Bernardo Silva.

O Manchester City venceu na receção ao Wolverhampton por 3-0, na 22ª jornada da Premier League. Os citizens entraram melhor na partida e marcaram logo aos dez minutos por Gabriel Jesus.

Os Wolves equilibraram, mas uma expulsão de Boly, aos 19 minutos, deitou as aspirações dos homens de Nuno Espírito Santo por terra e, a partir desse momento, os citizens construíram uma vitória tranquila. Aos 39', de grande penalidade, Gabriel Jesus bisou através da marcação de uma grande penalidade.

Na segunda parte pouco mudou. O Wolverhampton nunca conseguiu reagir e criar perigo para o adversário. Coady, aos 78', marcou um autogolo que fixou o resultado final em 3-0. Os pupilos de Pep Guardiola seguem na segunda posição com 53 pontos, a quatro do líder Liverpool. O Wolverhampton está em 11º com 29 pontos.

Veja o lance da expulsão de Boly por falta sobre Bernardo Silva: