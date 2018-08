Exigências astronómicas não assustam: Modric quer o Inter e há reunião marcada, escrevem em Itália

O futuro de Luka Modric está a dar muito que falar

Luka Modric continua a insistir numa mudança para o Inter, segundo avança a La Gazzetta dello Sport. De acordo com o jornal italiano, as exigências astronómicas de Florentino Pérez - o presidente do Real Madrid reiterou que só abrirá mão do médio croata mediante uma oferta de 750 milhões de euros - não estão a travar o desejo do jogador de 32 anos de ingressar no clube de Milão, que já tem uma reunião marcada para a próxima semana com o líder dos "merengues", na qual abordará o futuro.

A situação do croata é comparada à de Ronaldo, mas o presidente madridista não quer pensar em mais uma saída de peso no plantel às ordens de Julen Lopetegui. Em 2016, Modric renovou até 2020 com o Real.