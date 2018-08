Ex-jogador do Liverpool conta tudo, até o "aluguer" de mulheres na equipa

A biografia polémica de Jermaine Pennant aguça a curiosidade dos adeptos, numa altura em que o ex-jogador vai participar no Big Brother Celebridades em Inglaterra.

A biografia polémica que publicou é um dos fatores que explica a participação de Jermaine Pennant no Big Brother Celebridades inglês. O ex-jogador do Liverpool, conhecido pelo mau comportamento nos vários clubes que representou, passou por Arsenal, Watford, Leeds, Birmingham, Portsmouth, Stoke City e Wigan, entre outros clubes, mas foram as revelações sobre os reds que chamaram a atenção da imprensa britânica.

De acordo com Pennant, existiu no Liverpool um esquema entre 2006 e 2009 que envolvia mulheres. "Chamávamos-lhe banco imobiliário. Cada um tinha propriedades de diferentes padrões. Se eu dormisse com uma rapariga e depois um dos outros jogadores também dormisse com ela, ele tinha de me pagar um aluguer. Se ela fosse de Mayfair - zona rica de Londres - custava-me 100 libras; se fosse de Kent - na periferia - custava-me 14 libras", escreveu.