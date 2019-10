Ex-FC Porto causa confusão no final do Vasco-Santos

Jorge, lateral que na época passada passou pelo Dragão, esteve no seio da confusão gerada no final do jogo entre o Vasco da Gama e o Santos

O lateral do Santos Jorge, que na temporada passada esteve ao serviço do FC Porto, causou confusão no final do jogo entre o Vasco e o Santos, da 23.ª jornada do Brasileirão.

O Santos foi vencer a casa do Vasco (0-1) no entanto, à saída para os balneários, o jogador brasileiro mostrou a camisola do Santos para as bancadas, parecendo provocação,

Os adeptos do Vasco não gostaram da atitude e gerou-se confusão, com insultos e arremesso de objetos para o relvado.

No final do encontro, o jogador explicou aos jornalistas a situação. Jorge disse que estava a mostrar a camisola a um amigo, que lhe tinha pedido que a atirasse mas que estava junto à claque do Vasco.

"Como a torcida estava ali, podia dar problemas, por isso eu disse-lhe que lha dava depois".