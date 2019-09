Ex-FC Porto Anderson termina carreira

Médio brasileiro de 31 anos vai agora ser Relações Externas do Adana Demirspor, clube da II Liga turca.

Anderson decidiu terminar a carreira. O jogador brasileiro que foi bicampeão nacional no FC Porto - em 2005/06, com Co Adriaanse, e em 2006/07, sob o comando de Jesualdo Ferreira - não vai jogar mais a nível profissional. A decisão do médio de 31 anos que depois do FC Porto jogou oito épocas no Manchester United e representou ainda Fiorentina, Internacional de Porto Alegre e Coritiba, foi anunciada pelo presidente do clube que representa, o Adana Demirspor, da II Liga turca.

"O Anderson decidiu deixar o futebol, reduziu o ordenado em 400 mil euros e vai continuar a trabalhar no clube. Acredito que seja muito útil nas relações externas", adiantou Murat Sancak à Radyospor.

No FC Porto, além dos dois títulos nacionais, conquistou uma Supertaça. Já em Inglaterra, ao serviço do United, venceu a Liga dos Campeões (na final de Moscovo, com o Chelsea), quatros campeonatos, duas Taças da Liga, duas Supertaças e um Campeonato do Mundo de Clubes. Enquanto internacional brasileiro, venceu a Copa América.