Everton: Sam Allardyce perto da saída e dois portugueses na linha de sucessão

Derrota frente ao Watford parece ter sido o ponto final da paciência dos responsáveis do Everton

Sam Allardyce pode estar perto de deixar o Everton, cerca de quatro meses depois de ter assumido o lugar de Ronald Koeman. As más exibições do clube e os maus resultados esgotaram a paciência de Farhad Moshiri que quer trazer novo sangue para a liderança do plantel já a pensar na próxima época.

O Daily Star, em Inglaterra, afirma que a saída do treinador inglês pode estar por dias e que em Liverpool já se prepara a sucessão, com dois portugueses á cabeça. O favorito parece ser Paulo Fonseca, treinador do Shakhtar Donetsk. Segundo o jornal já houve uma abordagem em novembro e, na altura, o português parecia receptivo ao convite, mas as negociações acabaram por não ter sucesso. Agora, porém, parece ser mais complicado, uma vez que o luso não quererá abandonar a Ucrânia numa fase tão decisiva da época. A chegar, será apenas no arranque da época, uma vez que o contrato com o Shakhtar termina em junho.

Logo a seguir na lista de preferência vem Marco Silva. O Everton tentou contratar o português ao Watford, em novembro, mas o negócio não se fez. O que aconteceu depois e o despedimento do treinador parece ter esfriado o interesse do clube de Wayne Rooney que agora não coloca, segundo o Star, Marco Silva no primeiro lugar dos favoritos.

O dono do Everton tem também outras hipóteses, mas mais complicadas de atingir, como Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, e Luis Enrique, atualmente sem clube, mas muito pretendido, nomeadamente pelo Chelsea.