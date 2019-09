Euro'2020: Itália segue implacável e Grécia afunda-se na crise

Transalpinos foram à Finlândia conquistar a sexta vitória em outros tantos jogos, enquanto os helénicos, com Samaris no onze inicial, empataram em casa com o Liechtenstein

A Itália somou este domingo uma preciosa vitória em Helsínquia (2-1) e abriu seis pontos de vantagem na liderança do grupo J sobre, precisamente, a Finlândia. Immobile, aos 59', inaugurou o marcador para a Squadra Azzurra, mas o inevitável goleador Pukki, uma das sensações deste início de temporada, restabeleceu a igualdade aos 72', de grande penalidade. Os italianos acabaram por conquistar os três pontos aos 79' também da marca dos onze metros, com Jorginho a bater Hradecky com classe.

No outro jogo do grupo disputado esta noite, a Grécia deu sequência à sua via-sacra com um empate caseiro diante do Liechtenstein (1-1). Com Samaris no onze e Vlachodimos no banco, os helénicos colocaram-se em vantagem por Masouras, aos 37', mas os forasteiros conquistaram um surpreendente empate em solo grego com um golo de Galanovic, aos 85'. Com este resultado, a Grécia continua no quinto lugar do grupo a sete pontos da segunda classificada Finlândia.