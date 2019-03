Euro'2020: Holanda goleia e Croácia suou para derrotar Azerbaijão

Bélgica derrotou a Rússia por 3-1 e o Cazaquistão surpreendeu a Escócia, vencendo com um expressivo 3-0

A Croácia, vice-campeã do mundo, sentiu muitas dificuldades para vencer o Azerbaijão, num dia em que a Holanda goleou a Bielorrússia e a Bélgica impôs-se à Rússia, em jogos da fase qualificação para o Campeonato da Europa de 2020.

A seleção croata, grande sensação do Mundial'2018, ao alcançar a final da competição, sentiu inesperadas dificuldades frente à congénere do Azerbaijão, em jogo do grupo E de qualificação para a fase final do Euro'2020, que terminou 2-1. Os azeris inauguraram o marcador aos 19', pelo ponta de lança Ramil Sheydaev, e a Croácia só logrou empatar em cima do intervalo pelo lateral-esquerdo Borna Barisic. Na segunda parte, a seleção do Azerbaijão susteve a pressão croata quase até final, mas, aos 79' Andrej Kramaric quebrou a resistência dos visitantes com o segundo golo, que permite à Croácia iniciar com uma vitória a participação no grupo E.

Muito mais à vontade esteve a renovada Holanda na receção à Bielorrússia, que goleou por 4-0, em jogo do grupo C, impondo o seu poderio e a sua ambição de retornar ao topo do futebol mundial a nível de seleções depois de ter falhado o apuramento para o Euro'2016 e para o Mundial'2018. Memphis Depay colocou a Holanda na frente do marcador no primeiro minuto, Georgionio Wijnaldum aumentou a contagem aos 21', resultado com que se chegou ao intervalo, e que seria dilatado na segunda parte com mais dois golos, o segundo do avançado dos franceses do Lyon, aos 55', e outro do central do Liverpool, Virgil van Dijk .

A Bélgica, semifinalista do último Mundial, venceu a Rússia por 3-1, em jogo do grupo I, mas um erro crasso do guarda-redes Thibaut Courtois permitiu aos russos fazerem o 1-1, aos 16', um depois de os belgas terem inaugurado o marcador, por Youri Tielemans. No entanto, a Rússia não teve argumentos para resistir à superioridade da Bélgica, que chegou aos 2-1 em cima do intervalo por Eden Hazard, o mesmo que fechou o resultado quase à beira do final da partida, aos 88'.

Noutros jogos de hoje de qualificação para o Euro'2020, o Cazaquistão venceu na receção à Escócia por 3-0, enquanto o Chipre goleou San Marino por 5-0, ambos para o grupo I.

No grupo G, a Polónia foi à Áustria vencer por 1-0, graças ao ponta de lança dos italianos do Milan, Krzystof Piatek, autor do único golo da partida, aos 69, enquanto Israel não foi além de um empate a um golo, para o mesmo grupo, na receção à Eslovénia, e a Macedónia venceu em casa a Letónia por 2-0.

Finalmente, no grupo C, a Irlanda do Norte confirmou o favoritismo em casa frente à Estónia, ao ganhar por 2-0, e no grupo E a Eslováquia também fez valer o fator casa para se impor à Hungria, por 2-0.