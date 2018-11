Observatório: estudo coloca Mbappé como o jogador mais valioso da Europa

Observatório do Futebol atualizou valores dos jogadores nas principais ligas europeias

Kylian Mbappé, do PSG, encabeça, sem surpresa, a lista dos jogadores mais valiosos das cinco principais ligas europeias. Uma análises do CIES - Observatório do Futebol concluiu que o jovem francês terá um valor de mercado de 216,5 milhões de euros, logo seguido de Harry Kane, do Tottenham, que não chega aos 200 milhões, ficando-se pelos 197,3 milhões de euros. Neymar, o jogador mais caro do futebol, com a transferência do Barcelona para o PSG a ter custado 222 milhões de euros, está avaliado em 197 milhões. Salah, Coutinho e Messi são os senhores que se seguem.

Os avançados reinam no top10 e apenas um médio entra nos dez primeiros lugares, o inglês Dele Alli, do Tottenham. O defesa central mais valioso é Umtiti, do Barcelona, cotado em 99,2 milhões de euros, e o guarda-redes é Ederson Moraes, ex-Benfica, avaliado em 102 milhões de euros.

Na lista dos mais "caros" por posição, há apenas um português, João Cancelo, da Juventus, que o CEIS coloca com um rótulo de 55,8 milhões de euros.

Quem não aparece na lista é Cristiano Ronaldo. O avançado português, que trocou o Real Madrid pela Juventus no último verão, não está entre os 10 avançados mais caros do futebol europeu.