Esteve em negociações com o Braga, mas optou pelo Basileia

Arthur Cabral, avançado brasileiro, esteve na órbita minhota, mas acabou por rumar à Suíça.

Arthur Cabral, avançado brasileiro de 21 anos, esteve no radar do Braga, como o próprio jogador revelou à ESPN. Sem entrar nas contas de Luiz Felipe Scolari no Palmeiras, o atleta acabou por rumar ao Basileia por empréstimo. "Não gostaria de falar sobre o Palmeiras porque estou muito feliz de verdade com tudo que o está a acontecer na minha vida. O meu empresário falou-me do Basileia e que havia uma negociação com o Braga", disse Cabral, acrescentando que a formação suíça levou a melhor sobre os minhotos.

"Quando ele me falou sobre o Basileia, eu fiquei muito feliz porque é uma equipa que conhecia muito bem por ser uma equipa que disputa a Champions. Vi com muitos bons olhos e quando tudo se concretizou eu fiquei muito feliz. Tanto é que ele me perguntou quando eu queria viajar e respondi: "Se você comprar a passagem hoje, eu arrumo as minhas malas e vou embora", completou.