Estas serão as sete condições de Salah para não deixar o Egito

O avançado do Liverpool está em litígio com a federação do seu país

Mohamed Salah é a grande figura do futebol egípcio, mas está em conflito com a federação de futebol do seu país. O principal problema está relacionado com os direitos de imagem, que o avançado considera não serem respeitados pelo organismo, mas há outras questões a desagradarem ao futebolista do Liverpool.

De acordo com diário britânico The Sun, um advogado de Salah enviou uma carta à federação de futebol do Egito com as sete condições que o avançado exige serem respeitadas para continuar a representar a seleção nacional.

1 - A federação não pode permitir que haja pessoas a bater à porta do quarto do jogador para pedir fotografias e autógrafos. No final dos treinos, o jogador também não deve ser importunado.

2 - Salah deve estar sempre acompanhado por dois guarda-costas. Devem estar fora do quarto, mas um deve-se colocar junto ao elevador.

3 - Todas as chamadas para o quarto de hotel do jogador devem ser bloqueadas.

4 - A federação não pode requerer a a Salah para estar disponível para ações publicitárias, entrevistas, encontros com fãs, eventos relacionados com patrocinadores ou visitas oficiais.

5 - Salah deve ser transportado do aeroporto para o hotel da forma mais discreta possível.

6- Nenhum funcionário ligado à federação pode pedir autógrafos ou fotografias ao jogador.

7 - A imagem de Salah não pode ser utilizada por qualquer patrocinador do organismo federativo.

Esta espécie de ultimato é uma notícia avançada pelo The Sun, mas Salah já fez várias queixas publicamente. O ponta de lança do Liverpool pede mais segurança para os companheiros da seleção e acusa a federação de ter interferido na preparação para o Mundial'2018, prova na qual o Egito não foi além da fase de grupos.

"Pedi mais segurança para mim e para os meus colegas. Tivemos muitas perturbações durante a concentração da equipa no Mundial da Rússia. Não podia ir ao restaurante duas vezes, diziam-me que não podia fazê-lo em segurança por causa da multidão no hotel", lamentou o jogador através das redes sociais. Salah também referiu ter sido várias vezes abordado no quarto de hotel por fãs e criticou a federação por não responder às cartas que envia.