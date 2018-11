Ousmane Dembélé com episódio polémico no Barcelona.

Ousmane Dembélé ficou fora da convocatória do Barcelona para o jogo com o Bétis. O internacional francês, que cumpre a segunda temporada em Camp Nou, falhou a sessão de quinta-feira sem dar explicações, tendo sido o clube a entrar em contacto com o jogador para saber o que se passava. Dores de barriga, justificou Dembélé, que também disse que não tinha bateria no telemóvel para comunicar com os responsáveis do Barcelona, escreve o jornal espanhol "As".

Ora, um médico do Barcelona, sempre de acordo com a referida publicação, deslocou-se a casa do jogador, não tendo visto nenhum problema de maior com o ex-Dortmund. No dia seguinte, o treinador Ernesto Valverde impediu que o jogador integrasse o treino, num sinal claro que não deixaria passar em claro mais uma atitude polémica do jogador.

O castigo continuou com a ausência da convocatória para o jogo com o Bétis, tendo sido um membro da equipa técnica a dar o recado: "Estás fora da convocatória pela tua atitude. Tens de fazer uma reflexão", terá ouvido Dembélé.

O jovem jogador, 21 anos, participou em 15 jogos do Barcelona esta temporada, tendo feito seis golos.