Fotos e informações falsas confirmam suspeita de esposa de Rooney: a culpa é da mulher de Vardy

Coleen Rooney viu várias informações privadas chegarem ao jornal inglês The Sun.

Coleen Rooney, mulher do futebolista Wayne Rooney, desabafou esta quarta-feira no twitter e expôs uma história que a andava a atormentar há vários meses. A esposa do avançado via, constantemente, informações e imagens privadas que publicava no instagram chegarem ao jornal The Sun, um dos tablóides mais famosos de Inglaterra.

Farta de que isso acontecesse, e tendo em conta que o seu instagram era privado, Coleen Roney decidiu montar uma armadilha para descobrir quem era o/a seguidor/a que andava a passar esse conteúdo à imprensa. Foi então que decidiu bloquear todos os seus seguidores naquela rede social, à exceção de uma pessoa - a "suspeita do crime".

Nos cinco meses que se seguiram, Coleen publicou informações e fotografias falsas que chegaram ao tablóide. Confirmou-se, portanto, que a pessoa de quem suspeitava era precisamente a que andava a passar as histórias falsas. Essa pessoa é, alegadamente, Rebekah Vardy, mulher do também futebolista Jamie Vardy, que partilhou o balneário na seleção inglesa com Wayne Rooney.

Entretanto, Rebekah Vardy negou que tenha sido ela numa publicação no instagram: "Gostava muito de ti e perturba-me que tenhas feito isto, especialmente numa altura em que estou tão grávida", explicou.

Quem também já reagiu à mensagem de Coleen Rooney foi o jornal The Sun, dizendo que "como todas as organizações de comunicação social respeitáveis" não faz "comentários sobre fontes."