Espanhóis enumeram os perigos de Lopetegui que preocupam o Real Madrid

Espanhol vive uma fase menos boa em Madrid.

Julen Lopetegui vive o período mais complicado desde que assumiu o comando técnico do Real Madrid. Os merengues já não marcam há mais de 500 minutos e levam duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, situação que colocou em alerta a direção do Real Madrid.

"Apenas três meses depois de ter assumido o cargo, Julen Lopetegui já está com problemas. Dentro de campo, a equipa está numa crise de jogos e resultados. Fora do terreno de jogo, algumas das suas decisões são questionadas pelo clube. Há várias batatas quentes que podem levar Lopetegui a queimar-se, porque as suas decisões não vão de encontro com as do clube", pode ler-se no jornal Marca, que enumera alguns dos perigos enfrentados pelo espanhol no Real Madrid.

Em primeiro lugar, o jornal espanhol faz referência aos maus resultados, referindo que o Real Madrid "já perdeu na Liga e na Champions, igualando o mau arranque de Zidane na última época". Depois, o debate no que toca à baliza. Courtois chegou com a promessa silenciosa da titularidade que pertencia a Keylor Navas. A ideia dos merengues era colocar um ponto final na indecisão e ter um guarda-redes titular em todas as frentes, mas Lopetegui trocou-lhes as voltas ao colocar Courtois no campeonato e Navas na Champions.

A permiabilidade de Lopetegui no que toca ao balneário é também questionada pelos espanhóis, nomeadamente no que toca à aproximação excessiva aos jogadores patente na decisão de deixar em casa Sergio Ramos na derrota diante do CSKA. A decisão, escreve o jornal, não agradou à direção, "por muito que Julen a explicasse".

Por fim, o jornal faz referência ao fantasma de CR7. "A saída de Ronaldo continua a sobrevoar o Bernabéu. A falta de golos da equipa faz com que o português seja recordado com saudade. A saída de CR7 nada tem a ver com Julen, mas a seca prolongada que assola a equipa sim", pode ler-se.