Espanhóis avançam razão para o volte-face na contratação de Conte

Treinador italiano era dado como o favorito para suceder a Julen Lopetegui ao leme do Real Madrid.

O Real Madrid despediu Julen Lopetegui e Antonio Conte não foi anunciado como sucessor, ao contrário do que adiantava a imprensa espanhola ao longo da última semana.

O italiano era visto como o favorito para assumir o leme do clube "merengue", mas, durante o dia de segunda-feira, as notícias que surgiram foram dando conta do afastamento entre as partes. Agora, de acordo com o jornal As, o motivo para o volte-face na operação Conte terá estado relacionado com as palavras de Sergio Ramos após a goleada sofrida pelo Real em Camp Nou (5-1), no domingo.

"O respeito ganha-se, não se impõe. Num homem ou noutro. Ganhámos tudo com treinadores que conhecem e, no final, a gestão do balneário é mais importante que o conhecimento técnico de um treinador", afirmou, então, o capitão da formação madrilena, declarações que foram entendidas como um recado ao antigo técnico do Chelsea. A verdade é que 19 dos 23 títulos conquistados pelo Real na era de Florentino Pérez foram sob o comando de treinadores mais conhecidos pela abordagem mais branda no balneário: Del Bosque, Ancelotti e Zidane.

Santiago Solari, que estava na equipa B, foi nomeado para assumir a liderança da formação espanhola de forma interina.