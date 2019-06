"Escondi um saco na vegetação e às seis da manhã fugi, nem tomei banho"

Sadio Mané recorda adolescência complicada e a fuga de casa para perseguir o sonho de ser jogador profissional.

Sadio Mané converteu-se numa das principais figuras do Liverpool nas duas últimas temporadas e atingiu o ponto alto da carreira ao conquistar a Liga dos Campeões no final da época finda. No entanto, a vida do avançado dos "reds" também é pautada por momentos complicados e, em entrevista à France Football, Mané recordou o dia em que teve de fugir de casa para poder perseguir o sonho de ser futebolista profissional.

Proibido de deixar os estudos pelos pais, o internacional senegalês deixou a família durante a madrugada, quando tinha apenas 16 anos. "Preparei tudo ao milímetro, sabendo que não tinha dinheiro nenhum. Ao pôr do sol escondi um saco com as minhas coisas na vegetação, para não ser surpreendido quando saísse. Na manhã seguinte, pelas seis da manhã, lavei os dentes e fugi sem sequer tomar banho. Fugi sem contar nada a ninguém, exceção feita ao meu melhor amigo. Caminhei durante muito tempo para me encontrar com outro amigo que me emprestou algum dinheiro, que serviu para apanhar o autocarro para Dakar", começou por contar Mané, continuando:

"Lá [em Dakar] fui acolhido por uma família que não conhecia. Depois comecei logo a treinar em equipas conhecidas. E os meus pais à minha procura em todo o lado. Estavam convencidos de que o meu melhor amigo sabia onde eu estava, mas ele aguentou e não disse nada. No entanto, a pressão foi tanta que ele acabou por me denunciar. Os meus pais telefonaram e exigiram que voltasse para casa, mas eu não queria. Tinha vergonha de voltar e acabei por concordar depois de acordar com eles que me deixariam tentar a sorte no futebol assim que acabasse o ano letivo", acrescentou o avançado do Liverpool, que também passou por dificuldades nos vários testes que fez ainda em idade de formação.

"Começou mal para mim, porque quando me apresentei riram-se na minha cara. Eu não tinha o aspeto de um futebolista. Usava calças que não eram calções de desporto e as minhas chuteiras estavam todas rasgadas de lado. Mas, como não era assim tão mau, ficaram comigo. Foi o início da minha aventura", rematou Mané, agora com 27 anos, que, antes de assinar pelo clube campeão europeu, representou o Metz, o Salzburgo e o Southampton.