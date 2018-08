Escolha de Carrillo alvo de críticas: "Estava reservado para coisas mais importantes"

André Carrillo pertence aos quadros do Benfica

Ricardo Gareca abordou a mudança de André Carrilo para os sauditas do Al-Hilal, mostrando-se desagradado com a escolha do extremo peruano.

"[Concorda com a transferência de Carrillo?] Não. Para mim, o Carrillo estava reservado para coisas mais importantes. Não quero tirar crédito ao campeonato da Arábia Saudita, que é o mais competitivo daquela zona. Preferia que ele tivesse continuado em Inglaterra. Depois de um Mundial onde foi um dos jogadores mais desequilibradores, devia ser pretendido por uma grande quantidade de equipas, porque nem toda a gente tem jogadores com as suas características", atirou o selecionador do Peru, em declarações à Movistar Deportes.

Refira-se que Carrillo está às ordens de Jorge Jesus no Al-Hilal, depois de ter chegado à Arábia Saudita por empréstimo do Benfica. Na última época, o extremo de 27 anos, que marcou presença no Mundial'2018, alinhou no Watford, também por cedência do clube da Luz.