Equador, Ucrânia e Senegal avançam para os "quartos" do Mundial Sub-20

O avançado do Sporting, Gonzalo Plata, foi o autor do último golo do Equador-Uruguai

Equador, Ucrânia e Senegal apuraram-se esta segunda-feira para os quartos de final do Mundial de futebol de sub-20, na Polónia, ao derrotarem sem grandes dificuldades Uruguai, Panamá e Nigéria, respetivamente.

Com o avançado do Sporting Gonzalo Plata no onze e autor do último golo da partida, na transformação de uma grande penalidade (83), o Equador, seleção campeã da América do Sul neste escalão, surpreendeu o invicto Uruguai, com um triunfo por 3-1, graças aos restantes golos de Alexander Alvarado (31), também da marca dos onze metros, e de Sérgio Quintero (75).

A formação liderada por Gustavo Ferreyra, que venceu todos os encontros da fase de grupos, acabou por fracassar e falhar o acesso à próxima fase, ainda que Ronald Araujo tenha colocado os uruguaios em vantagem no encontro, ao minuto 11.

A Ucrânia também não teve complicações para se superiorizar ao Panamá, ao construir a vitória (4-1) no primeiro tempo. O ponta de lança Danylo Sikan bisou, aos 23 e 45+1 minutos e, pelo meio, aos 41, o defesa Denys Povov ajudou a dilatar a vantagem, concluída já perto do final pelos pés de Serhii Buletsa. O médio Ernesto Walker fez o único tento do Panamá, aos 50.

No último encontro do dia, o duelo entre Senegal e Nigéria terminou com a vitória dos leões africanos, por 2-1, face a um golo do segundo melhor marcador da prova até ao momento, o avançado Amadou Sagna, aos 36 minutos, e outro de Niane, aos 45+3, que ainda viram Aniekeme Okoh reduzir depois do intervalo, aos 50.