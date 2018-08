Empresário de Malcom explica desvio do Roma para o Barcelona: "Foi vingança"

Negócio estava fechado com o clube italiano, mas à última hora rumou a Barcelona

A mudança de Malcom do Bordéus para o Barcelona ainda mexe. O negócio estava certo com o Roma, mas o jogador acabou em Barcelona, quando os adeptos italianos já o esperavam no aeroporto da capital.

Leonardo Cornacini, agente da empresa Elenko Sports, explicou que a reviravolta no negócio se deveu a uma autêntica vingança por parte dos representantes do jogador. "Sim, foi isso mesmo. Exatamente. Peço perdão por dizê-lo, mas foi isso mesmo. O Roma portou-se mal connosco dez dias antes, com a negociação de Fuzato, e respondemos com o mesmo comportamento", declarou ao jornal Sport.

O empresário segue então a explicar o que correu mal na transferência do guarda-redes Daniel Fuzato do Palmeiras para o Roma. "Estávamos a trabalhar nessa operação porque ele era um dos nossos jogadores. E então o Roma informa-nos que tinha optado por outro empresário contra que, é bom dizer, nada temos contra."