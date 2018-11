Em Inglaterra asseguram que Mourinho já escolheu sucessor de De Gea

Saída de De Gea do Manchester United volta a ser avançada na imprensa inglesa.

De Gea volta a ser notícia na imprensa inglesa, agora com o substituto também ao barulho. Escreve o jornal "The Sun", conhecido pelo sensacionalismo, refira-se, que José Mourinho já escolheu o sucessor do espanhol no Manchester United: Jordan Pickford. O espanhol, segundo as informações, quer mesmo deixar Old Trafford e terá a Juventus como destino.

De acordo com a publicação, o atual guarda-redes do Everton e titular da seleção inglesa é o escolhido para render o espanhol. Tem 24 anos e cumpre a segunda temporada no clube que agora tem Marco Silva como treinador.

Quanto a De Gea, tem contrato até 30 de junho, embora o Manchester United tenha a opção por mais uma temporada. O clube pretende assinar um novo acordo de longa duração, mas as conversações nesse sentido continuam sem avanços.