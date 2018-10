Em Espanha surge o primeiro candidato à provável sucessão de Lopetegui

Publicação espanhola dá como "praticamente irreversível" a saída do técnico do Real Madrid.

A derrota caseira frente ao Levante causou mossa no Real Madrid. Julen Lopetegui vai permanecer no banco "merengue" até ao clássico da próxima semana, em Camp Nou, mas o momento que a equipa atravessa não deixa margem de manobra ao treinador espanhol.

No país vizinho, o jornal As vê a situação como "praticamente irreversível" e aponta o primeiro nome à sucessão de Lopetegui: trata-se de Guti, antigo jogador do Real, que é agora adjunto do treinador do Besiktas.

De acordo com a publicação, o ex-médio é encarado como uma opção segura, visto tratar-se de um conhecedor profundo da realidade do clube, que lhe permitiria ter uma maior proximidade com o balneário. Contra a sua contratação surge o fator da inexperiência como técnico principal. Antes de partir para a aventura turca, Guti foi treinador dos escalões juvenis do Real Madrid.

Entretanto, só uma "catástrofe" no jogo de terça-feira com o Viktoria Plzen, a contar para a Liga dos Campeões, precipitaria a saída de Lopetegui do emblema da capital espanhola. A ideia de Florentino Pérez passa por manter o antigo técnico do FC Porto ao leme da equipa até ao duelo com o Barça.