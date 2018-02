Em Espanha dão cinco motivos para a saída de Gareth Bale do Real

Extremo galês tem um pé fora do Santiago Bernabéu, de acordo com as notícias veiculadas pela imprensa do país vizinho.

A decisão está tomada: de acordo com a imprensa espanhola, o Real Madrid vai mesmo vencer Gareth Bale na próxima janela de transferências e, esta sexta-feira, o jornal Marca avança cinco motivos para justificar a intenção dos campeões espanhóis em título, cinco épocas depois da contratação que, na altura, se tornou na mais cara de sempre.

A publicação revela que o Real olha para a provável saída de Bale como um dos primeiros sinais de uma mudança de ciclo na equipa orientada por Zinedine Zidane. A alegada falta de empenho e compromisso demonstrada pelo jogador nos últimos meses é outra das razões pela qual o internacional galês deve deixar o Santiago Bernabéu no verão e os constantes problemas físicos também têm criado reticências no seio da gestão da equipa da capital.

Depois de uma primeira época prometedora de branco, Bale acabou por "estagnar", levando a direção do Real a supor que o extremo de 28 anos não correspondeu às elevadas expectativas que criou.

Por fim, e não menos importante, há o fator monetário: Gareth Bale custou, em 2013, 101 milhões ao clube madrileno e, ainda que Florentino Pérez esteja ciente de que replicar a verba será missão praticamente impossível, espera conseguir um bom encaixe, uma vez que o jogador permanece com a cotação em alta na Premier League e tem mercado entre as "trutas" do futebol inglês.

Na presente temporada, Bale leva nove golos marcados em 23 partidas disputadas.