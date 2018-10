Projetos antagónicos de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad geram clivagem na sociedade, mas muitos jogadores são entusiastas do tom agressivo, securitário e religioso do militar na reserva. A propósito, O JOGO ouviu testemunhos e jogadores brasileiros que fizeram carreira em Portugal, como Cássio, Joeano e Cláudio.

"Pau nos vagabundos! Bolsonaro neles!". A declaração de guerra pertence a Felipe Melo, médio do Palmeiras, que passou pela Juventus e pelo Inter Milão, e é também uma ressonância do perfil belicista projetado pelo grande favorito à sucessão de Michel Temer no sufrágio do qual hoje sairá o nome do novo presidente. A proposta radical, a anunciar uma nova era, encontrou adesão pública poucas vezes vista no futebol brasileiro, com vários jogadores a assumirem o apoio ao candidato conotado com a extrema-direita.

O combate sem tréguas à criminalidade é um tema central, sensível à classe, bem remunerada, dos profissionais de futebol e familiares, alvos preferenciais de grupos criminosos organizados. Mesmo no exterior, jogadores como Lucas Moura, do Tottenham, vêm na "proteção" oferecida pelo militar na reserva uma oportunidade. Episódios recentes de violência como o sequestro da mãe de Taison, avançado do Shakthar, e do ataque-relâmpago a Vitinho, do Palmeiras são relativamente comuns. A retórica protetora de Jair Bolsonaro propõe uma abordagem drástica, dando, por exemplo, aos agentes de segurança a prorrogativa de poder disparar com menos constrangimentos legais e sugere maior raio de intervenção à Polícia Militar. "Bandido bom, é bandido morto", é um slogan com adeptos como o avançado Lucão. "Você não vai combater violência com flores. Tem de tomar medidas à altura", explica o jogador do Goiás.

A bipolarização estimula também o ativismo digital. Entre os que vêm em Bolsonaro a personificação anacrónica do pensamento xenófobo, misógino, homofóbico e favorável ao regresso da ditadura; e os que realçam a abordagem direta, a honestidade, a "ficha limpa" do candidato, num país sacudido pela corrupção da classe política, ainda sob escrutínio da "Operação Lava-Jato".

Cumplicidade de alguns atletas com Bolsonaro é reforçada por ligação comum aos Evangelistas

A antiga estrela do Barcelona e do escrete, Rivaldo, avança uma matriz ética seletiva. "O seu voto vai escolher um presidente e não um pai. Precisamos que resolva os problemas do país e não que nos ensine valores. Se tivéssemos que aprender valores com um presidente, estaríamos presos em Curitiba", escreveu, aludindo ao enclausuramento de Lula, antigo presidente e líder do PT. "Um cara homofóbico vive postando fotos com homossexuais? Já vi várias. É racista? Eu sou negro e o que vejo é que quando não há argumentos, inventa-se", defende Carlos Alberto, campeão europeu pelo FC Porto em 2004, apoiante de Bolsonaro, à "UOL Esportes".

Outro traço de Jair Messias Bolsonaro é a forte ligação aos Evangelistas, grupo religioso com crescente expressão no Brasil e larga penetração na classe dos futebolistas. A esquerda brasileira procurou glosar a "mensagem messiânica" retrógrada. Sem sucesso aparente. As sondagens apontam para um apoio de cerca de 60% dos Evangelistas ao candidato do PSL. Acrescem ainda tipos de linguagem e discurso, comuns em certa medida aos da arena desportiva e apontadas como razão da eficácia comunicativa. A comprová-lo, algumas das principais figuras dos desportos de combate, como o UFC, são também pró-Bolsonaro.

Mesmo atingindo uma expressão quase sem precedentes, o "ativismo" dos jogadores de futebol limita-se em muitos casos, à indicação de voto no candidato "17". Os empresários terão aconselhado à moderação, considerando as reações violentas que o apoio desencadeia. "Família, moralidade, justiça. Se você não tem a mesma opinião apenas respeite a minha!", pediu Dagoberto, jogador da Londrina, fustigado com críticas.

Pró-Bolsonaro

Lucas Moura (Tottenham), Felipe Melo (Palmeiras), Jadson (Corinthians), Lucão (Goiás), Roger (Corinthians), Rossi (Internacional), Dagoberto (Londrina), Carlos Alberto (sem clube), Falcão (futsal). Ex- jogadores: Ronaldinho, Rivaldo, Ederson, Cafú, Edmundo e Pedrinho. Cássio (ex-Rio Ave e atual Al Taawon, da Arába Saudita), Cláudio (ex-Gil Vicente e Vizela) e Joeano (ex-Rio Ave, Arouca, V. Setúbal e Académica).

Anti-Bolsonaro

Marcelo Círino (Atlético Paranaense) e Paulo André (Atlético Paranaense). Ex-Jogadores: Casagrande, Raí e Juninho Pernambucano

Jair é Botafogo , Haddad do São Paulo

Embora o Flamengo seja o mais popular entre os deputados brasileiros, Jair Bolsonaro é do Botafogo, embora já tenha visto jogos com a camisola do Vasco, clube do filho Flávio. Fernando Haddad, é adepto do São Paulo, quebrando uma tradição corinthiana do PT. Em 2011, o Corinthians chegou a dar apoio público a Lula e tem na presidência Navarro Sanchez, ex-dirigente do PT, investigado no Lava Jato.

Paranaense multado por fazer campanha

Na véspera da primeira volta das eleições, a 6 de outubro, os jogadores do Atlético Paranaense foram a jogo ante o São Paulo usando t-shirts com o slogan de Bolsonaro. "Vamos todos juntos por amor ao Brasil", por iniciativa do presidente Mário Petraglia, partidário do candidato. A justiça desportiva aplicaria multa de cerca de 16 mil euros.

Barcelona reduz papel de Ronaldinho

Ronaldinho Gaúcho, ex-astro do Brasil e do Barcelona vincou o apoio a Bolsonaro, publicando uma foto sua com o "17" nas costas de uma camisola do escrete. Contrário na ideologia, o Barça reagiu, reduzindo ao mínimo Ronaldinho como embaixador do clube.

Contra Casagrande do outro lado da barricada

Casagrande foi, ao lado de Sócrates, um dos rostos do movimento "Diretas Já" - a que se juntaram dezenas de jogadores - e que impulsionou o fim da ditadura militar. Em artigo na "GQ" Casagrande alerta que Bolsonaro é "entusiasta dos que comandavam os órgãos de repressão da altura" e lembra que é a atual "democracia consolidada que dá direito de expressão até a defensores da ditadura".