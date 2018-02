El País: PSG equaciona usar Mbappé para agitar mercado e agradar Neymar

Neymar trocou o Barcelona pelo PSG no verão, naquele que foi o maior negócio da história do futebol mundial - os parisienses pagaram 222 milhões de euros pelo passe do internacional brasileiro.

A aventura de Neymar no PSG começou apenas no verão passado, mas nem tudo tem corrido como desejado para o internacional brasileiro, nomeadamente no que concerne ao ambiente que se vive no balneário da equipa francesa. Por este motivo, o jornal El País garante que os responsáveis do emblema parisiense estão a equacionar a possibilidade de fazer ajustes no plantel para satisfazer as pretensões de Neymar.

Desta forma, a prestigiada publicação espanhola avança que o PSG estará a avaliar a hipótese de negociar uma transferência de Mbappé, dado que a presença do avançado francês parece não estar a deixar Neymar satisfeito. "O Ney [Neymar] teme que o Mbappé lhe faça sombra na luta pela Bola de Ouro", relata uma fonte do balneário do PSG, citada pelo El País.

No entanto, o plano do emblema parisiense não passará só por vender o internacional francês. Ainda de acordo com a publicação espanhola, o PSG estará a ponderar oferecer Mbappé ao Barcelona, em troca de uma soma de dinheiro e o passe de Phillipe Coutinho, que mantém uma relação de amizade próxima com Neymar.